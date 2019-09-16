Богдан уверен, что ключевые дипломаты в РФ и Украине - президенты

Андрей Богдан (скриншот видео)

Мнение "дипломатических источников" Русской службы ВВС о том, что Кремль якобы не слишком настроен на новую встречу лидеров нормандского формата, не имеет значения, потому что международные решения принимают украинский и российский президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин соответственно. Так он сказал ВВС News Україна.

"Я не хочу оскорблять дипломатов, они очень порядочные люди, но мне кажется, самым большим дипломатом, который принимает решение в России, является президент. Видимо, как уже и в Украине. У нас так уже вырисовывается, что есть центр принятия международных решений, и слава Богу", - сказал Богдан.

По его словам, он всегда "недолюбливал дипломатов" из-за того, что те "могут говорить пять часов ни о чем".

"Ты потерял пять часов, а о чем говорили, ты не понимаешь. Поэтому я стараюсь не заниматься международными отношениями. Потому что все, что я там могу сделать, - это как медведь в посудной лавке", - пояснил глава ОПУ.

Читайте также: Зеленский обвинил МИД в препятствовании контактам с Путиным