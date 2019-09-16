Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Богдан уверен, что ключевые дипломаты в РФ и Украине - президенты

Богдан уверен, что ключевые дипломаты в РФ и Украине - президенты - Фото
Андрей Богдан (скриншот видео)
16.09.2019, 14:00

Глава Офиса президента говорит, что всегда "недолюбливал дипломатов", и считает себя "медведем в посудной лавке" по части внешней политики

Мнение "дипломатических источников" Русской службы ВВС о том, что Кремль якобы не слишком настроен на новую встречу лидеров нормандского формата, не имеет значения, потому что международные решения принимают украинский и российский президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин соответственно. Так он сказал ВВС News Україна.

"Я не хочу оскорблять дипломатов, они очень порядочные люди, но мне кажется, самым большим дипломатом, который принимает решение в России, является президент. Видимо, как уже и в Украине. У нас так уже вырисовывается, что есть центр принятия международных решений, и слава Богу", - сказал Богдан.

По его словам, он всегда "недолюбливал дипломатов" из-за того, что те "могут говорить пять часов ни о чем".

"Ты потерял пять часов, а о чем говорили, ты не понимаешь. Поэтому я стараюсь не заниматься международными отношениями. Потому что все, что я там могу сделать, - это как медведь в посудной лавке", - пояснил глава ОПУ.

Читайте также: Зеленский обвинил МИД в препятствовании контактам с Путиным

Напишите нам
дипломатия андрей богдан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 