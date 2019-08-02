Богдан "не знает", откуда у СМИ его заявление: Может, СБУ

Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан уверяет, что ему неизвестно, как фото его заявления об увольнении могло попасть в СМИ. Об этом пишет Укринформ.

"Заявление писал, все писали. Как оно появилась в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", - сказал Богдан.

На вопрос, есть ли у него желание уйти в отставку, он ответил, что его желание "не играет большой роли", так как Владимир Зеленский может подписать готовое заявление в любой момент.

Вечером 1 августа 2019 года появилась новость, что Богдан якобы написал заявление об увольнении. LIGA.net не удалось подтвердить это. Было опубликовано фото "заявления" со странной формулировкой. Источники говорят: США якобы не согласуют встречу президента Владимира Зеленского с Трампом, пока Богдан глава ОПУ. Позднее нардеп Сергей Лещенко заявил, что Богдан "действительно написал это", а претендует на его место нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов.

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков ничего не знает, зам Богдана Руслан Рябошапка назвал сообщения "ерундой", а ОПУ позднее открестились от "слухов".

Журналист НВ Кристина Бердинских утверждает, что получила фото с заявлением Богдана с Банковой.

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