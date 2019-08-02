Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Богдан "не знает", откуда у СМИ его заявление: Может, СБУ

Богдан "не знает", откуда у СМИ его заявление: Может, СБУ - Фото
Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)
02.08.2019, 13:31

Глава ОПУ не исключает, что появление в сети его заявления об отставке может быть провокацией спецслужб

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан уверяет, что ему неизвестно, как фото его заявления об увольнении могло попасть в СМИ. Об этом пишет Укринформ.

"Заявление писал, все писали. Как оно появилась в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", - сказал Богдан.

На вопрос, есть ли у него желание уйти в отставку, он ответил, что его желание "не играет большой роли", так как Владимир Зеленский может подписать готовое заявление в любой момент.

Вечером 1 августа 2019 года появилась новость, что Богдан якобы написал заявление об увольненииLIGA.net не удалось подтвердить это. Было опубликовано фото "заявления" со странной формулировкой. Источники говорят: США якобы не согласуют встречу президента Владимира Зеленского с Трампом, пока Богдан глава ОПУ. Позднее нардеп Сергей Лещенко заявил, что Богдан "действительно написал это", а претендует на его место нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов.

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков ничего не знает, зам Богдана Руслан Рябошапка назвал сообщения "ерундой"а ОПУ позднее открестились от "слухов".

Журналист НВ Кристина Бердинских утверждает, что получила фото с заявлением Богдана с Банковой.

Читайте также: Зеленский подтвердил заявление Богдана: Мы не держимся за власть

Напишите нам
отставка богдан Офис президента Украины
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 