Богдан: Зеленский все решает сам

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Офисе президента заявляют, что все решения Владимир Зеленский принимает самостоятельно. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава ОП Андрей Богдан, отвечая на вопрос, когда президент внесет кандидатуру премьера.

Он отметил, что так же, как и все находится в неведении по поводу того, кого выберет президент на должность главы правительства, хотя и знает больше фамилий претендентов.

"Надо вообще понять, что в нашей команде все решения принимает президент. И разные слухи и домыслы не имеют никакой реальности. Он проводит собеседования, встречается со многими людьми, в том числе с кандидатурами в министерства и органы центральной власти", - сказал он.

В случае с кандидатурой премьера, уточнил Богдан, это не будет единоличным решением президента, поскольку свою программу и свое видение претендент на должность главы Кабмина должен донести и народным депутатам.

Ранее представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что выбрать премьер-министра через рекрутеров объективно невозможно, а обсуждение фамилий кандидатов на должность "вредит этим людям".