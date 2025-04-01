Более трети республиканцев считают, что Хегсет должен уйти в отставку – опрос
38% избирателей Республиканской партии считают, что министр обороны США Пит Хегсет должен подать в отставку после утечки конфиденциальной информации в Signal. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской социологической компанией JL Partners, передает The Guardian.
Социологи выяснили, что 54% зарегистрированных избирателей обеих партий считают, что Хегсет должен уйти с поста главы Пентагона. 22% заявили, что он должен остаться.
38% республиканцев выступают "за" отставку Хегсета, 33% высказались за то, чтобы он остался.
Среди независимых избирателей 54% поддерживают его отставку.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять топ-чиновников Белого дома, которые обсуждали планы удара по хуситам в Йемене в чате Signal в присутствии журналиста.
- 24 марта стало известно, что главред журнала The Atlantic получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором были высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США по ударам по террористам в Йемене.
- Журналист отметил, что его добавили в чат с аккаунта Уолтца. Президент США утверждал, что это ошибочно сделал один из сотрудников советника.
- Politico писало, что из-за утечки Уолтца могут уволить с должности. Но 25 марта Трамп заявил, что его советник по национальной безопасности усвоил урок.
- 27 марта автор расследования заявил, что в Белом доме "царит ощущение, что [советник президента США] Майкл Уолтц – идиот".