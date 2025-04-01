Более трети республиканцев считают, что Хегсет должен уйти в отставку – опрос

38% республиканцев выступают "за" отставку Хегсета с должности министра обороны США, 33% высказались за то, чтобы он остался

Пит Хегсет (Фото: ЕРА/OLIVIER HOLSET)

38% избирателей Республиканской партии считают, что министр обороны США Пит Хегсет должен подать в отставку после утечки конфиденциальной информации в Signal. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской социологической компанией JL Partners, передает The Guardian.

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Социологи выяснили, что 54% зарегистрированных избирателей обеих партий считают, что Хегсет должен уйти с поста главы Пентагона. 22% заявили, что он должен остаться.

38% республиканцев выступают "за" отставку Хегсета, 33% высказались за то, чтобы он остался.

Среди независимых избирателей 54% поддерживают его отставку.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять топ-чиновников Белого дома, которые обсуждали планы удара по хуситам в Йемене в чате Signal в присутствии журналиста.