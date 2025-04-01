Понад третина республіканців вважає, що Гегсет має піти у відставку – опитування

38% республіканців виступають "за" відставку Гегсета з посади міністра оборони США, 33% висловилися за те, щоб він залишився

Піт Гегсет (Фото: ЕРА/OLIVIER HOLSET)

38% виборців Республіканської партії вважають, що міністр оборони США Піт Гегсет має подати у відставку після витоку конфіденційної інформації у Signal. Про це свідчать результати опитування, проведеного американською соціологічною компанією JL Partners, передає The Guardian.

Соціологи з'ясували, що 54% зареєстрованих виборців обох партій вважають, що Гегсет має піти з посади очільника Пентагону. 22% заявили, що він має залишитися.

38% республіканців виступають "за" відставку Гегсета, 33% висловилися за те, щоб він залишився.

Серед незалежних виборців 54% також підтримують його відставку.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти топпосадовців Білого дому, які обговорювали плани удару по хуситах у Ємені в чаті Signal у присутності журналіста.