Понад третина республіканців вважає, що Гегсет має піти у відставку – опитування
38% виборців Республіканської партії вважають, що міністр оборони США Піт Гегсет має подати у відставку після витоку конфіденційної інформації у Signal. Про це свідчать результати опитування, проведеного американською соціологічною компанією JL Partners, передає The Guardian.
Соціологи з'ясували, що 54% зареєстрованих виборців обох партій вважають, що Гегсет має піти з посади очільника Пентагону. 22% заявили, що він має залишитися.
38% республіканців виступають "за" відставку Гегсета, 33% висловилися за те, щоб він залишився.
Серед незалежних виборців 54% також підтримують його відставку.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти топпосадовців Білого дому, які обговорювали плани удару по хуситах у Ємені в чаті Signal у присутності журналіста.
- 24 березня стало відомо, що головред журналу The Atlantic отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися воєнні плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Журналіст зазначив, що його додали до чату з акаунту Волтца. Президент США стверджував, що це помилково зробив один зі співробітників радника.
- Politico писало, що через витік Волтца можуть звільнити з посади. Але 25 березня Трамп заявив, що його радник з національної безпеки засвоїв урок.
- 27 березня автор розслідування заявив, що у Білому домі "панує відчуття, що [радник президента США] Майкл Волтц – ідіот".