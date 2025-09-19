Больше всего СЗЧ связаны с "учебками" и отправкой на фронт – уполномоченная и источники

Больше всего военные убегают со службы при переводе в части или когда узнают, что отправляются в зону боевых действий, заявили собеседники LIGA.net

Больше всего случаев самовольного оставления части (СЗЧ) среди военных связано с учебными центрами или переводом на фронт. Об этом для текста LIGA.net сообщили двое собеседников в командовании разных подразделений Сил обороны и уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова.

Собеседники LIGA.net рассказали, что больше всего военные бегут со службы или во время перевода из учебного центра, или уже когда узнают, что их воинская часть отправляется в зону боевых действий. Это подтвердила и уполномоченная президента.

"Большинство случаев происходят в учебных центрах – во время подготовки, перевода в боевые части или когда новобранцы узнают, что их отправляют на фронт. Я инициировала введение адаптационных курсов для новобранцев, чтобы стабилизировать их эмоциональное состояние в первые дни и повысить мотивацию", – рассказала Решетилова.

По словам собеседников LIGA.net, наиболее заметно эта тенденция фиксируется в подразделениях Сухопутных войск. Официально подтвердить эту информацию пока не удалось.

В то же время уполномоченная президента сообщила, что к ней обращаются и те, кто ушел из боевых подразделений: из-за истощения, непредоставления отпусков или медицинской помощи, конфликтов с командирами.

"Вопрос переводов между частями остается одним из самых болезненных. Это замкнутый круг: нехватка людей порождает усталость и несправедливость, а они в свою очередь толкают на CЗЧ", – пояснила Решетилова.