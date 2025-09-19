Найбільше СЗЧ пов'язані з навчальними центрами або з переведенням на фронт – уповноважена і джерела

Найбільше військові тікають зі служби під час переведення до частин або коли дізнаються, що вирушають у зону бойових дій, заявили співрозмовники LIGA.net

Ілюстративне фото: Depositphotos

Найбільше випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) з-поміж військових пов'язані з навчальними центрами або переведенням на фронт. Про це для тексту LIGA.net повідомили двоє співрозмовників у командуванні різних підрозділів Сил оборони та уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова.

Співрозмовники LIGA.net розповіли, що найбільше військові тікають зі служби або під час переведення з навчального центру, або вже коли дізнаються, що їхня військова частина вирушає до зони бойових дій. Це підтвердила й уповноважена президента.

Читайте також Амністія закінчується. Чому Рада хоче повернути жорсткі покарання за СЗЧ

"Більшість випадків стаються у навчальних центрах – під час підготовки, переведення до бойових частин або коли новобранці дізнаються, що їх відправляють на фронт. Я ініціювала запровадження адаптаційних курсів для новобранців, щоб стабілізувати їхній емоційний стан у перші дні та підвищити мотивацію", – розповіла Решетилова.

За словами співбесідників LIGA.net, найпомітніше ця тенденція фіксується у підрозділах Сухопутних військ. Офіційно підтвердити цю інформацію наразі не вдалося.

Водночас уповноважена президента повідомила, що до неї звертаються й ті, хто пішов з бойових підрозділів: через виснаження, ненадання відпусток чи медичної допомоги, конфлікти з командирами.

"Питання переведень між частинами залишається одним із найболючіших. Це замкнене коло: нестача людей породжує втому і несправедливість, а вони своєю чергою штовхають на СЗЧ", – пояснила Решетилова.