Большинство американцев не одобряют, как Трамп ведет переговоры о мире в Украине

Избиратели президента США считают, что он занимает недостаточно жесткую позицию в отношении России

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Большинству американцев не нравится то, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается остановить российско-украинскую войну. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Квиннипэкского университета.

52% респондентов негативно оценили деятельность Трампа по урегулированию конфликта в Украине, а 40% одобрили ее.

76% опрошенных не верят, что российский диктатор Владимир Путин поддержит любое мирное соглашение, и только 18% уверены, что он это сделает.

Большинство опрошенных (62%) считают, что Трамп недостаточно жестко относится к России. 28% респондентов ответили, что он ведет себя в отношении страны-агрессора "примерно правильно", и только 3% сказали, что он слишком жесткий.

В то же время 45% респондентов заявили, что лидер США ведет себя слишком жестко по отношению к Украине. 31% американцев полагают, что он относится к украинской стороне так, как нужно, а 13% заявили, что недостаточно жестко.

В целом большинство американцев (39%) совершенно не уверены, что их лидер сможет выступить посредником в установлении прочного мира между Украиной и Россией. Еще 20% опрошенных ответили, что они "не очень уверены", 25% – "немного уверены", и лишь 15% респондентов выразили твердую уверенность в посреднических талантах Трампа.

Что касается гарантий безопасности, то в вопросе отправки наземного контингента, если бы это привело к соглашению о прекращении огня в Украине, мнения американцев разделились.

Против участия американских военных в миротворческой миссии высказались 50% опрошенных, поддержали эту идею 40%.

Идея оказания воздушной поддержки Украине силами США вызывает заметно больше одобрения, если это приведет к соглашению о прекращении огня.

"За" эту идею высказались 62%, "против" – 29%.

Опрос проводился с 21 по 25 августа по инициативе Квиннипэкского университета на всей континентальной территории США. Методом телефонного опроса было опрошено 1220 американцев старше 18 лет, являющихся зарегистрированными избирателями. Погрешность выборки не превышает 3,4 процентных пункта.