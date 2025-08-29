Большинство американцев не одобряют, как Трамп ведет переговоры о мире в Украине
Большинству американцев не нравится то, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается остановить российско-украинскую войну. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Квиннипэкского университета.
52% респондентов негативно оценили деятельность Трампа по урегулированию конфликта в Украине, а 40% одобрили ее.
76% опрошенных не верят, что российский диктатор Владимир Путин поддержит любое мирное соглашение, и только 18% уверены, что он это сделает.
Большинство опрошенных (62%) считают, что Трамп недостаточно жестко относится к России. 28% респондентов ответили, что он ведет себя в отношении страны-агрессора "примерно правильно", и только 3% сказали, что он слишком жесткий.
В то же время 45% респондентов заявили, что лидер США ведет себя слишком жестко по отношению к Украине. 31% американцев полагают, что он относится к украинской стороне так, как нужно, а 13% заявили, что недостаточно жестко.
В целом большинство американцев (39%) совершенно не уверены, что их лидер сможет выступить посредником в установлении прочного мира между Украиной и Россией. Еще 20% опрошенных ответили, что они "не очень уверены", 25% – "немного уверены", и лишь 15% респондентов выразили твердую уверенность в посреднических талантах Трампа.
Что касается гарантий безопасности, то в вопросе отправки наземного контингента, если бы это привело к соглашению о прекращении огня в Украине, мнения американцев разделились.
Против участия американских военных в миротворческой миссии высказались 50% опрошенных, поддержали эту идею 40%.
Идея оказания воздушной поддержки Украине силами США вызывает заметно больше одобрения, если это приведет к соглашению о прекращении огня.
"За" эту идею высказались 62%, "против" – 29%.
Опрос проводился с 21 по 25 августа по инициативе Квиннипэкского университета на всей континентальной территории США. Методом телефонного опроса было опрошено 1220 американцев старше 18 лет, являющихся зарегистрированными избирателями. Погрешность выборки не превышает 3,4 процентных пункта.
- В апреле сообщалось, что рейтинг Трампа снижается, хотя он все еще выше, чем у его предшественника Джо Байдена.
- 16 июля стало известно, что 55% американцев недовольны деятельностью Дональда Трампа за время его пребывания на посту президента США, это рекордное количество с начала его второго срока.
Комментарии (0)