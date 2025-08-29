Більшість американців не схвалює, як Трамп веде переговори щодо припинення війни

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: EPA)

Більшості американців не подобається те, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп намагається припинити російсько-українську війну. Про це свідчать результати останнього опитування Університету Квінніпіак.

Негативно оцінили миротворчу діяльність Трампа в Україні 52% респондентів, а схвалили – 40%.

76% опитаних не вірять, що російський диктатор Володимир Путін підтримає будь-яку мирну угоду, і лише 18% впевнені, що він це зробить.

Більшість опитаних (62%) вважають, що Трамп недостатньо жорсткий стосовно Росії. 28% респондентів відповіли, що він поводиться щодо країни-агресорки "приблизно правильно" і лише 3% сказали, що він занадто жорсткий.

Натомість 45% респондентів сказали, що керівник США занадто жорстко поводиться з Україною. 31% американців вважають, що він ставиться до української сторони так, як треба, а 13% заявили, що недостатньо жорстко.

Назагал більшість американців (39%) зовсім не впевнені, що їхній лідер може бути посередником у встановленні постійного миру між Україною та Росією. Ще 20% опитаних відповіли, що вони "не дуже впевнені", 25% – "дещо впевнені" і лише 15% респондентів виказали тверду впевненість у посередницьких талантах Трампа.

Щодо гарантій безпеки, то у питанні відправлення наземного контингенту, якби це призвело до угоди про припинення вогню в Україні, думки американців розійшлися.

Проти участі американських військових у миротворчій місії виступили 50% опитаних, підтримали цю ідею 40%.

Помітно більше схвалення викликає ідея повітряної підтримки України силами США, якби це привело до угоди про припинення вогню.

"За" цю ідею виступили 62%, "проти" – 29%.

Опитування проводилося з 21 до 25 серпня за власною ініціативою Університету Квінніпіак на всій континентальній території США. Методом телефонного інтерв'ю було опитано 1220 американців старше 18 років, які є зареєстрованими виборцями. Похибка вибірки не перевищує 3,4 відсоткового пункту.