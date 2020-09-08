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Большинство киевлян довольны деятельностью Кличко, а вот президента — не очень

08.09.2020, 14:55
Большинство киевлян довольны деятельностью Кличко, а вот президента — не очень - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Киевляне отметили, что Виталий Кличко хорошо справляется со своими обязанностями, в том числе что касается борьбы с COVID-19

Большая часть жителей столицы (60% против 34%) довольны деятельностью Виталия Кличко на посту мэра Киева. В то же время ситуация с президентом Владимиром Зеленским обратная — работой главы государства удовлетворены только 34% против 61% киевлян. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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Кличко vs Зеленский (источник - ratinggroup.ua)

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Также большинство киевлян (59%) считают, что за то время, пока Кличко был мэром столицы, ситуация в городе улучшилась. 13% опрошенных заявили, что ситуация в Киеве напротив ухудшилась, 26% никаких изменений не заметили и еще 2% затруднились дать ответ. 

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Ситуация в Киеве (источник - ratinggroup.ua)

Положительно была оценена работа Кличко и в сфере борьбы с эпидемией коронавируса. Больше половины респондентов оценили ее на хорошо или отлично, и только четвертая часть киевлян считают иначе.

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Пандемия коронавируса (источник - ratinggroup.ua)

Опрос проводился 31 августа 1 сентября среди 1200 киевлян в возрасте 18 лет и старше при помощи телефонных интервью с использованием компьютера.

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Дарья Мостовая
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