Большинство украинцев против отставки Залужного, 43% верят в "трения" с Зеленским — опрос

Около 72% респондентов выступили против увольнения Залужного, 43% верят в трения генерала с Зеленским

Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: ОП)

Подавляющее большинство украинцев выступают против отставки главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.

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Согласно исследованию, около 72% респондентов не одобряют теоретическую отставку Залужного, только 2% отнеслись бы к этому положительно. Еще 21% занимают нейтральную позицию, а 5% не смогли сформировать мнение.

Среди опрошенных, которые доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 71% отнеслись бы негативно к решению об увольнении военачальника и только 3% одобрили бы это.

Критично к отставке Залужного настроены во всех областях Украины.

В "трения" или расхождения между Зеленским и Залужным верят 43% респондентов, но только 8% из них считают, что ситуация "очень серьезная", когда 35% сказали, что разногласия незначительные.

Еще 39% вообще не верят в наличие такого конфликта, 18% не определились.

Опрос проводился с 4 по 10 декабря методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3,0% — для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 10%; 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.

Недавно бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что конфликта между Зеленским и Залужным быть не может.

Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net , что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.

, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также сказал что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет. По его словам, это — "российская пропаганда".

Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать.

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