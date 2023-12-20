Большинство украинцев против отставки Залужного, 43% верят в "трения" с Зеленским — опрос
Подавляющее большинство украинцев выступают против отставки главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.
Согласно исследованию, около 72% респондентов не одобряют теоретическую отставку Залужного, только 2% отнеслись бы к этому положительно. Еще 21% занимают нейтральную позицию, а 5% не смогли сформировать мнение.
Среди опрошенных, которые доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 71% отнеслись бы негативно к решению об увольнении военачальника и только 3% одобрили бы это.
Критично к отставке Залужного настроены во всех областях Украины.
В "трения" или расхождения между Зеленским и Залужным верят 43% респондентов, но только 8% из них считают, что ситуация "очень серьезная", когда 35% сказали, что разногласия незначительные.
Еще 39% вообще не верят в наличие такого конфликта, 18% не определились.
Недавно бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что конфликта между Зеленским и Залужным быть не может.
- Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также сказал что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет. По его словам, это — "российская пропаганда".
- Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать.
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