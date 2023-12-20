Більшість українців проти відставки Залужного, 43% вірять у "тертя" із Зеленським — опитування

Близько 72% респондентів виступили проти звільнення Залужного, 43% вірять у тертя генерала із Зеленським

Володимир Зеленський та Валерій Залужний (Фото: ОП)

Переважна більшість українців виступає проти відставки головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Згідно з дослідженням, близько 72% респондентів не схвалюють теоретичну відставку Залужного, лише 2% поставилися б до цього позитивно. Ще 21% займають нейтральну позицію, а 5% не змогли сформувати думку.

Серед опитаних, які довіряють президенту Володимиру Зеленському, 71% поставилися б негативно до рішення про звільнення воєначальника і лише 3% схвалили б це.

Критично до відставки Залужного налаштовані у всіх областях України.

У "тертя" чи розбіжності між Зеленським та Залужним вірять 43% респондентів, але лише 8% з них вважають, що ситуація "дуже серйозна", коли 35% сказали, що розбіжності незначні.

Ще 39% взагалі не вірять у наявність такого конфлікту, 18% не визначились.

Опитування проводилося з 4 до 10 грудня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним обліком. Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років та старших у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму. У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% показників, близьких до 50%; 3,0% – для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 10%; 1,5% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.

Нещодавно колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що конфлікту між Зеленським та Залужним не може бути.

Журнал The Economist написав про "жахливі" взаємини Зеленського та Залужного, радник голови Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net , що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.

, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає. За його словами, це – "російська пропаганда".

Нардепка від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати.

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