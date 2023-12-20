Більшість українців проти відставки Залужного, 43% вірять у "тертя" із Зеленським — опитування
Переважна більшість українців виступає проти відставки головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Згідно з дослідженням, близько 72% респондентів не схвалюють теоретичну відставку Залужного, лише 2% поставилися б до цього позитивно. Ще 21% займають нейтральну позицію, а 5% не змогли сформувати думку.
Серед опитаних, які довіряють президенту Володимиру Зеленському, 71% поставилися б негативно до рішення про звільнення воєначальника і лише 3% схвалили б це.
Критично до відставки Залужного налаштовані у всіх областях України.
У "тертя" чи розбіжності між Зеленським та Залужним вірять 43% респондентів, але лише 8% з них вважають, що ситуація "дуже серйозна", коли 35% сказали, що розбіжності незначні.
Ще 39% взагалі не вірять у наявність такого конфлікту, 18% не визначились.
Нещодавно колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що конфлікту між Зеленським та Залужним не може бути.
- Журнал The Economist написав про "жахливі" взаємини Зеленського та Залужного, радник голови Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським та Залужним немає. За його словами, це – "російська пропаганда".
- Нардепка від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати.
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