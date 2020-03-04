Бородянский уйдет в отставку, если Минкульт разделят - источники в Слуге народа

Владимир Бородянский (Фото: Минкультуры/Facebook)

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступает за сохранение министерства и может уйти в отставку в случае разделения на два ведомства: министерства культуры и министерства молодежи и спорта. Эту информацию подтвердили сегодня LIGA.net два источника во фракции Слуга народа.

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Источник LIGA.net уточнил, что Бородянский – "за сохранение министерства в том виде, в котором оно сейчас" (позицию Бородянского защищает Александр Ткаченко - экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики).

Собеседник в профильном комитете Рады сообщил LIGA.net, что Бородянский в ультимативной форме требует сохранить министерство в нынешнем виде. "Но лично я надеюсь, что разделение состоится и спортсмены получат свое министерство", - заявил он.

Кандидатом на главу министерства молодежи и спорта рассматривают вице-президента Федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки правительства и назначения нового.

, что создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным. 7 февраля Бородянский заявил

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