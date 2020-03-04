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Бородянский уйдет в отставку, если Минкульт разделят - источники в Слуге народа

Бородянский уйдет в отставку, если Минкульт разделят - источники в Слуге народа - Фото
Владимир Бородянский (Фото: Минкультуры/Facebook)
04.03.2020, 13:00

Министр ультуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский уйдет в отставку, если Минкульт разделят на два министерства

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступает за сохранение министерства и может уйти в отставку в случае разделения на два ведомства: министерства культуры и министерства молодежи и спорта. Эту информацию подтвердили сегодня LIGA.net два источника во фракции Слуга народа.

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Источник LIGA.net уточнил, что Бородянский – "за сохранение министерства  в том виде, в котором оно сейчас" (позицию Бородянского защищает Александр Ткаченко - экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики).

Собеседник в профильном комитете Рады сообщил LIGA.net, что Бородянский в ультимативной форме требует сохранить министерство в нынешнем виде. "Но лично я надеюсь, что разделение состоится и спортсмены получат свое министерство", - заявил он.

Кандидатом на главу министерства молодежи и спорта рассматривают вице-президента Федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки правительства и назначения нового.

  • 7 февраля Бородянский заявил, что создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным.

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Арина Толина, Юрий Смирнов
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Слуга народа отставка игорь коломойский александр ткаченко Владимир Бородянский
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