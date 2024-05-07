Боррель не советует представителям ЕС ехать к Путину. Говорит: Украинцы не поймут

Глава евродипломатии убежден, что большинство европейских лидеров не будут отправлять своих послов на "инаугурацию" диктатора РФ

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель посоветовал представителям европейских стран не ехать на "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина, поскольку это "неправильно". Об этом он заявил, прибыв на встречу министров иностранных дел в Брюсселе.

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Боррель подчеркнул, что разослал странам-членам ЕС письма, в которых выразил мнение: не стоит участвовать в так называемой церемонии инаугурации Путина.

Глава евродипломатии убежден, что большинство европейских лидеров не будут отправлять в Россию своих представителей.

"Было бы очень тяжело для Украины и для многих людей по всему миру это понять. Мы считаем Путина таким, что был осужден МКС, что он ответственен за войну в Украине. Мы обжаловали эти выборы, которые не были ни свободными, ни справедливыми – и после всего мы присоединимся к инаугурации? Это могло бы быть очевидным противоречием", – высказался Боррель.

Ранее Радио Свобода узнала, что к Путину поедут представители шести стран: Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии. Ожидалось, что стран было семь, но Бельгия в последний момент отказалась.

16 марта 2024 года более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины.

25 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными и назвал их "фарсовым спектаклем".

6 мая в МИД заявили, что инаугурация Путина является иллюзией законности. В ведомстве призвали мировое сообщество не признавать результаты российских выборов.

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