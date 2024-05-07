Боррель не советует представителям ЕС ехать к Путину. Говорит: Украинцы не поймут
Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель посоветовал представителям европейских стран не ехать на "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина, поскольку это "неправильно". Об этом он заявил, прибыв на встречу министров иностранных дел в Брюсселе.
Боррель подчеркнул, что разослал странам-членам ЕС письма, в которых выразил мнение: не стоит участвовать в так называемой церемонии инаугурации Путина.
Глава евродипломатии убежден, что большинство европейских лидеров не будут отправлять в Россию своих представителей.
"Было бы очень тяжело для Украины и для многих людей по всему миру это понять. Мы считаем Путина таким, что был осужден МКС, что он ответственен за войну в Украине. Мы обжаловали эти выборы, которые не были ни свободными, ни справедливыми – и после всего мы присоединимся к инаугурации? Это могло бы быть очевидным противоречием", – высказался Боррель.
Ранее Радио Свобода узнала, что к Путину поедут представители шести стран: Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии. Ожидалось, что стран было семь, но Бельгия в последний момент отказалась.
- 16 марта 2024 года более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины.
- 25 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными и назвал их "фарсовым спектаклем".
- 6 мая в МИД заявили, что инаугурация Путина является иллюзией законности. В ведомстве призвали мировое сообщество не признавать результаты российских выборов.
Читайте также: "Инаугурация" Путина. DPA узнало, зачем некоторые представители Европы уезжают в Кремль