Боррель не радить представникам ЄС їхати до Путіна. Каже: Українці не зрозуміють

Глава євродипломатії переконаний, що більшість європейських лідерів не відправлятимуть своїх послів на "інавгурацію" диктатора РФ

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель порадив представникам європейських країн не їхати на "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна, оскільки це є "неправильним". Про це він заявив, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Боррель наголосив, що розіслав країнам-членам ЄС листи, в яких висловив думку: не варто брати участь у так званій церемонії інавгурації Путіна.

Глава євродипломатії переконаний, що більшість європейських лідерів не відправлятимуть до Росії своїх представників.

"Було б дуже важко для України та для багатьох людей в усьому світі це зрозуміти. Ми вважаємо Путіна таким, що був засуджений МКС, що він є відповідальним за війну в Україні. Ми оскаржили ці вибори, які не були ані вільними, ані справедливими – і після усього ми долучимося до інавгурації? Це могла б бути очевидна суперечність", – висловився Боррель.

Раніше Радіо Свобода дізналася, що до Путіна поїдуть представники шести країн: Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини. Очікувалося, що країн було сім, проте Бельгія в останній момент відмовилася.

16 березня 2024 року понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводить Росія на окупованих територіях України.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними та назвав їх "фарсовою виставою".

6 травня у МЗС заявили, що інавгурація Путіна є ілюзією законності. У відомстві закликали світову спільноту не визнавати результати російських виборів.

Читайте також: "Інавгурація" Путіна. DPA дізналося, навіщо деякі представники Європи їдуть у Кремль