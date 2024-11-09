Боррель прибыл в Украину со своим последним визитом в должности
Нынешний глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл в Киев с последним своим визитом в этой должности. Об этом он сообщил в соцсети X.
Это уже пятый визит в украинскую столицу, который верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности совершил с начала полномасштабного вторжения России.
"Поддержка Украины со стороны Евросоюза была моим личным приоритетом в течение моего мандата и будет оставаться одним из приоритетов повестки ЕС", – написал Боррель.
Судя по фото, на вокзале в Киеве его встретила госпожа посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.
В должности Борреля должен заменить бывший эстонский премьер Кая Каллас – ее кандидатуру уже поддержал Европейский совет, теперь должен принять Европарламент.
- В октябре Боррель заявил, что если бы Запад не поддерживал Украину, война завершилась бы через 15 дней, но победой России.
- Министр иностранных дел Сибига провел телефонный разговор с Боррелем. В частности, обсудили использование замороженных активов России.
- В ноябре глава евродипломатии и министр иностранных дел Южной Кореи призвали Северную Корею вывести войска из России.