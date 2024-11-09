Боррель прибыл в Украину со своим последним визитом в должности

Это уже пятый визит в Киев, который он совершил с начала полномасштабного вторжения РФ

Фото: Х / Josep Borrell Fontelles

Нынешний глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл в Киев с последним своим визитом в этой должности. Об этом он сообщил в соцсети X.

Это уже пятый визит в украинскую столицу, который верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности совершил с начала полномасштабного вторжения России.

"Поддержка Украины со стороны Евросоюза была моим личным приоритетом в течение моего мандата и будет оставаться одним из приоритетов повестки ЕС", – написал Боррель.

Судя по фото, на вокзале в Киеве его встретила госпожа посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

В должности Борреля должен заменить бывший эстонский премьер Кая Каллас – ее кандидатуру уже поддержал Европейский совет, теперь должен принять Европарламент.