Боррель прибув до України зі своїм останнім візитом на посаді
Фото: Х / Josep Borrell Fontelles

Нинішній глава європейської дипломатії Жозеп Боррель прибув до Києва з останнім своїм візитом на цій посаді. Про це він повідомив у соцмережі X.

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Це вже п'ятий візит до української столиці, який верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки здійснив з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Підтримка України з боку Євросоюзу була моїм особистим пріоритетом протягом мого мандату та залишатиметься одним із пріоритетів порядку денного ЄС", – написав Боррель.

Судячи з фото, на вокзалі у Києві його зустріла пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова. 

На посаді Борреля має замінити колишня естонська прем'єрка Кая Каллас – її кандидатуру вже підтримала Європейська рада, тепер має ухвалити Європарламент.

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