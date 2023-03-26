Боррель: За размещение ядерного оружия в Беларуси будут новые санкции

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси будет означать новые санкции ЕС, но Беларусь еще может это предотвратить. Об этом заявил в Twitter высший представитель Евросоюза Жозеп Боррель.

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"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор. Евросоюз готов ответить дальнейшими санкциями", – написал Боррель.

25 марта 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Министерство обороны США заявило, что заявление Путина пока не означает подготовки России к применению ядерное оружия.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета безопасности ООН.

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Сергій Бережний

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