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Боррель: За размещение ядерного оружия в Беларуси будут новые санкции

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26.03.2023, 19:08
Боррель: За размещение ядерного оружия в Беларуси будут новые санкции - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси будет означать новые санкции ЕС, но Беларусь еще может это предотвратить. Об этом заявил в Twitter высший представитель Евросоюза Жозеп Боррель.  

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор. Евросоюз готов ответить дальнейшими санкциями", – написал Боррель.

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25 марта 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Сергій Бережний
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ядерная угроза санкции беларусь евросоюз Жозеп Боррель
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