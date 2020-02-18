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Бой на Донбассе. Евросоюз призывает Россию повлиять на боевиков

Бой на Донбассе. Евросоюз призывает Россию повлиять на боевиков - Фото
Фото: depositphotos.com
18.02.2020, 17:10

В заявлении ЕС говорится, что попытки наступления поддерживаемыми РФ вооруженными формированиями идут вразрез с согласованным режимом прекращения огня

В Европейском Союзе призывают Россию использовать влияние на контролируемых ею боевиков на Донбассе для полного выполнения минских соглашений и мероприятий, согласованных на декабрьском саммите лидеров стран "нормандского формата". Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, передает УНИАН.

"Эти попытки наступления поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями полностью идут вразрез с согласованным режимом прекращения огня, который до сих пор в полной мере не соблюдается", - отмечается в сообщении.

В ЕС убеждены, что полное выполнение минских соглашений и согласованных мероприятий в Париже на саммите лидеров стран "нормандского формата" имеет решающее значение.

"Мы ожидаем, что Россия всесторонне и немедленно использует в этой связи свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - подчеркнули в ЕС.

  • Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.
  • Президент Зеленский заявил, что из-за таких провокаций "курс на прекращение войны не изменится".

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