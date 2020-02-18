Бой на Донбассе. Евросоюз призывает Россию повлиять на боевиков

В Европейском Союзе призывают Россию использовать влияние на контролируемых ею боевиков на Донбассе для полного выполнения минских соглашений и мероприятий, согласованных на декабрьском саммите лидеров стран "нормандского формата". Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, передает УНИАН.
"Эти попытки наступления поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями полностью идут вразрез с согласованным режимом прекращения огня, который до сих пор в полной мере не соблюдается", - отмечается в сообщении.
В ЕС убеждены, что полное выполнение минских соглашений и согласованных мероприятий в Париже на саммите лидеров стран "нормандского формата" имеет решающее значение.
"Мы ожидаем, что Россия всесторонне и немедленно использует в этой связи свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - подчеркнули в ЕС.
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