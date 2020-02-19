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Бой на Донбассе. Пять стран ЕС в Совбезе ООН поддержали Украину

Бой на Донбассе. Пять стран ЕС в Совбезе ООН поддержали Украину - Фото
Фото: pixabay.com
19.02.2020, 09:13

В заявлении представителей Германии, Бельгии, Эстонии, Франции и Польши говорится, что Россия нарушает принципы международного права

Германия, Бельгия, Эстония, Франция, Польша после заседания Совета безопасности ООН выступили с заявлением в поддержку Украины, отреагировав на бой у Золотого, который произошел 18 февраля.

"Мы, страны ЕС, действующие члены Совета безопасности ООН - Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша - полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины согласно ее международно признанным границам", - подчеркивается в заявлении.

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В заявлении отмечается, что Россия оказывает финансовую и военную поддержку террористическим организациям Л/ДНР. Таким образом, страна-агрессор нарушает принципы международного права. Они также осудили оккупацию Крыма.

По мнению представителей пяти стран, результаты саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года должны быть основой для дальнейшего решения военного конфликта.

  • Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.
  • В Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждали выполнение минских соглашений и наступление поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе 18 февраля.

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