Бой на Донбассе. Пять стран ЕС в Совбезе ООН поддержали Украину

Германия, Бельгия, Эстония, Франция, Польша после заседания Совета безопасности ООН выступили с заявлением в поддержку Украины, отреагировав на бой у Золотого, который произошел 18 февраля.
"Мы, страны ЕС, действующие члены Совета безопасности ООН - Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша - полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины согласно ее международно признанным границам", - подчеркивается в заявлении.
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В заявлении отмечается, что Россия оказывает финансовую и военную поддержку террористическим организациям Л/ДНР. Таким образом, страна-агрессор нарушает принципы международного права. Они также осудили оккупацию Крыма.
По мнению представителей пяти стран, результаты саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года должны быть основой для дальнейшего решения военного конфликта.
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