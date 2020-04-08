Брат Ермака работал внештатным советником замсекретаря СНБО

Денис Ермак, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, был внештатным советником заместителя секретаря СНБО. Об этом сообщает РБК-Украина.
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В ответ на запрос журналистов в СНБО сообщили, что Денис Ермак 17 марта 2015 года был назначен Александром Турчиновым на должность внештатного советника замсекретаря СНБО Александра Литвиненко.
15 августа 2019 года Ермак был уволен распоряжением Александра Данилюка.
На этой должности Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью замсекретаря СНБО, а также информационно-аналитической работой.
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О работе в СНБО Ермак упомянул в Facebook.
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29 марта 2020-го депутат Слуги народа Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат Андрея Ермака Денис в августе-октябре 2019-го якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Фигурант роликов ответил, что в видео "вырван контекст" и он "обсуждал проекты", а не назначения людей. Андрей Ермак подал заявления в СБУ и ГБР, а Лерос - в НАБУ.
- 30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности. В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака.
- 2 апреля депутаты Слуги народа выступили с заявлением, потребовав расследовать как факты возможной коррупции, так и обстоятельства записи Дениса Ермака. Вскоре состоялась встреча президента с депутатами.
Денис Юдин