Брат Ермака работал внештатным советником замсекретаря СНБО

Денис Ермак (Фото: скриншот из видео "Схемы")

Денис Ермак, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, был внештатным советником заместителя секретаря СНБО. Об этом сообщает РБК-Украина.

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В ответ на запрос журналистов в СНБО сообщили, что Денис Ермак 17 марта 2015 года был назначен Александром Турчиновым на должность внештатного советника замсекретаря СНБО Александра Литвиненко.

15 августа 2019 года Ермак был уволен распоряжением Александра Данилюка.

На этой должности Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью замсекретаря СНБО, а также информационно-аналитической работой.

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О работе в СНБО Ермак упомянул в Facebook.