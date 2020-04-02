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"Пленки Ермака". Слуга народа выступила с заявлением

"Пленки Ермака". Слуга народа выступила с заявлением - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
02.04.2020, 20:58

Фракция партии Слуга народа выступила с заявлением по поводу "пленок Ермака"

Народные депутаты фракции партии Слуга народа выступили с заявлением относительно ситуации вокруг записей, обнародованных нардепом Гео Леросом, и связанного с этим расследования. Заявление опубликовано в Facebook партии.

Нардепы подчеркивают, что цель их политической силы - побороть коррупцию и ложь чиновников, а путь к этому - нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из каких бы кабинетов она не исходила.

Депутаты заявили, что как никто другой заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств ситуации вокруг упомянутых записей.

Они обратились с призывом к правоохранительным и антикоррупционным органам провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред был нанесен государству и какими именно лицами.

Кроме того, по мнению нардепов от СН, следствие должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей.

"Мы заявляем о недопустимости любого давления во время следствия на участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти", – подчеркивается в заявлении.

В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти, резюмировали нардепы.

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  • 29 марта депутат СН Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
  • Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии, и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.
  • 30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.
  • В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.
  • По словам Дениса Ермака, он обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.
  • Сегодня с руководством СН встретились президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак.
  • В Офисе президента заявили, что ждут результатов расследования СБУ, НАБУ и ГБР.

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Наталия Медведева
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