"Пленки Ермака". Слуга народа выступила с заявлением

Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Народные депутаты фракции партии Слуга народа выступили с заявлением относительно ситуации вокруг записей, обнародованных нардепом Гео Леросом, и связанного с этим расследования. Заявление опубликовано в Facebook партии.

Нардепы подчеркивают, что цель их политической силы - побороть коррупцию и ложь чиновников, а путь к этому - нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из каких бы кабинетов она не исходила.

Депутаты заявили, что как никто другой заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств ситуации вокруг упомянутых записей.

Они обратились с призывом к правоохранительным и антикоррупционным органам провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред был нанесен государству и какими именно лицами.

Кроме того, по мнению нардепов от СН, следствие должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей.

"Мы заявляем о недопустимости любого давления во время следствия на участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти", – подчеркивается в заявлении.

В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти, резюмировали нардепы.

Читайте также: Автор "пленок Ермака" фигурировал в деле о взятке: видеосюжет bihus.info

Читайте также: Первый "Свинарчук" Зеленского? Вся история с "пленками Ермака" в одном тексте