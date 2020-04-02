Автор "пленок Ермака" фигурировал в деле о взятке: видеосюжет bihus.info

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Журналисты bihus.info предполагают, что Дмитрий Штанько действовал в интересах следствия

Дмитрий Штанько, который вел скрытую съемку встреч брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, фигурировал в уголовном производстве о даче взятки. Об этом идет речь в программе Наші гроші з Денисом Бігусом.

В конце июля 2019-му Печерский райсуд Киева слушал дело, в котором говорится о даче 168000 грн взятки. Она предназначалась, как предполагают журналисты, должностным лицам Фонда гарантирования вкладов физлиц - за подписание договора аренды офисного помещения между на тот момент уже ликвидированным банком Хрещатик и фирмой Фингрант, которой руководит Штанько.

В сюжете говорится, что передавал деньги лично Штанько, хотя в производстве он проходит как свидетель.

Расследованием этого производства занималось Главное следственное управление Нацполиции. "Обстоятельства дела наводят на гипотезу о том, что Штанько в ней действовал в интересах следствия. Об этом говорит не только его статус свидетеля, несмотря на дачу взятки, но и то, что он быстро потерял интерес к офису, за аренду которого дал взятку", - говорится в сюжете.

Также журналисты отмечают, что отец Дмитрия - Александр Штанько - ранее был топ-чиновником в системе МВД в звании генерал-лейтенанта. При этом в биографической справке, которую приводит bihus.info, говорится, что Дмитрий Штанько и его брат Артем занимаются преподавательской и научной деятельностью в системе МВД.

  • 29 марта депутат Слуги народна Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
  • Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии, и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи и как они оказались у Лероса.
  • 30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности.
  • В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.
  • По словам Дениса Ермака, он обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.
  • Вчера сотрудники СБУ приезжали домой к Леросу, чтобы вручить ему повестку на допрос.
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Теги: коррупция, взятка, андрей ермак, дмитрий штанько
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