Автор "пленок Ермака" фигурировал в деле о взятке: видеосюжет bihus.info

Дмитрий Штанько, который вел скрытую съемку встреч брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, фигурировал в уголовном производстве о даче взятки. Об этом идет речь в программе Наші гроші з Денисом Бігусом.

В конце июля 2019-му Печерский райсуд Киева слушал дело, в котором говорится о даче 168000 грн взятки. Она предназначалась, как предполагают журналисты, должностным лицам Фонда гарантирования вкладов физлиц - за подписание договора аренды офисного помещения между на тот момент уже ликвидированным банком Хрещатик и фирмой Фингрант, которой руководит Штанько.

В сюжете говорится, что передавал деньги лично Штанько, хотя в производстве он проходит как свидетель.

Расследованием этого производства занималось Главное следственное управление Нацполиции. "Обстоятельства дела наводят на гипотезу о том, что Штанько в ней действовал в интересах следствия. Об этом говорит не только его статус свидетеля, несмотря на дачу взятки, но и то, что он быстро потерял интерес к офису, за аренду которого дал взятку", - говорится в сюжете.

Также журналисты отмечают, что отец Дмитрия - Александр Штанько - ранее был топ-чиновником в системе МВД в звании генерал-лейтенанта. При этом в биографической справке, которую приводит bihus.info, говорится, что Дмитрий Штанько и его брат Артем занимаются преподавательской и научной деятельностью в системе МВД.