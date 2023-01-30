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Британия о мобилизации в России: Путин хочет призвать больше людей без особого инакомыслия

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 09:12
Британия о мобилизации в России: Путин хочет призвать больше людей без особого инакомыслия - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Кремль, вероятно, рассматривает возможность проведения новой волны мобилизации. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что 22 января стало известно, что российские пограничники не выпускают из РФ трудовых мигрантов из Кыргызстана с двойным гражданство, сообщая мужчинам, что их имена значатся в мобилизационных списках.

Также упоминается заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова от 23 января о том, что указ диктатора Владимира Путина о "частичной мобилизации" продолжает оставаться в силе и необходим для "поддержки работы армии".

Отмечается, что наблюдатели неоднократно задавались вопросом, почему эта мера не была официально отменена.

Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы набрать большее количество личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего крупного наступления на Украине, при этом сводя к минимуму внутреннее инакомыслие, резюмировали в сводке.

Читайте также: Путин запланировал новую волну массовой мобилизации на конец февраля — ВСУ

Дмитро Гриниченко
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