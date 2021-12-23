Британия: Осуждаем агрессивную и подстрекательскую риторику Кремля против Украины и НАТО
Великобритания осуждает агрессивную и подстрекательскую риторику России против Украины и НАТО. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по поводу эскалации напряженности на границе с Украиной, опубликованном на сайте британского правительства.
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"Я осуждаю агрессивную и подстрекательскую риторику Кремля против Украины и НАТО", – заявила Трасс.
Она подчеркнула, что НАТО – это оборонительный союз, и Украина продолжает проявлять похвальную сдержанность перед лицом российских провокаций и агрессии.
Глава МИД Великобритании назвала недопустимым наращивание военной мощи России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
"Любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и встретило бы сильный ответ, включая согласованные санкции с нашими союзниками, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России", – сказала Трасс, отметив, что Великобритания непоколебимо поддерживает Украину.
Британский министр подчеркнула, что единственный выход из нынешней ситуации для России – это диалог, и приветствовала тот факт, что Россия выразила готовность вступить в переговоры в январе.
"Правительству России необходимо снизить эскалацию своей деятельности и начать серьезные дискуссии", – резюмировала глава МИД Великобритании.
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- По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Россия предлагает западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
- 22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в пределах 200 км по периметру Украины Россия дислоцировала 122 000 военных.
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