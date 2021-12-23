Британия: Осуждаем агрессивную и подстрекательскую риторику Кремля против Украины и НАТО

Великобритания осуждает агрессивную и подстрекательскую риторику России против Украины и НАТО. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по поводу эскалации напряженности на границе с Украиной, опубликованном на сайте британского правительства.

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"Я осуждаю агрессивную и подстрекательскую риторику Кремля против Украины и НАТО", – заявила Трасс.

Она подчеркнула, что НАТО – это оборонительный союз, и Украина продолжает проявлять похвальную сдержанность перед лицом российских провокаций и агрессии.

Глава МИД Великобритании назвала недопустимым наращивание военной мощи России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

"Любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и встретило бы сильный ответ, включая согласованные санкции с нашими союзниками, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России", – сказала Трасс, отметив, что Великобритания непоколебимо поддерживает Украину.

Британский министр подчеркнула, что единственный выход из нынешней ситуации для России – это диалог, и приветствовала тот факт, что Россия выразила готовность вступить в переговоры в январе.

"Правительству России необходимо снизить эскалацию своей деятельности и начать серьезные дискуссии", – резюмировала глава МИД Великобритании.

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Наталия Медведева

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