Британия передает Украине около $2,5 млрд на закупку систем ПВО и ракет к ним
Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Великобритания предоставляет Украине до 2 млрд фунтов стерлингов ($2,5 млрд) на военную помощь. Эти средства, в частности, предусмотрены для локализации производства вооружения в Украине, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Он отметил, что Кабмин 31 января поддержал проект закона, который позволит направить эти средства согласно Рамочному соглашению между странами.

"Основной акцент поддержки – противовоздушная оборона. Кроме того, мы организуем в Украине ремонт и производство современных образцов вооружения и военной техники", – сообщил Умеров.

Он отметил, что благодаря поддержке Британии Украина в краткосрочной перспективе получит важное вооружение для защиты неба и государства в целом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что средства предусмотрены для закупки систем противовоздушной обороны и ракет к ПВО.

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