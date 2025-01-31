Британия передает Украине около $2,5 млрд на закупку систем ПВО и ракет к ним

Помощь от Британии поможет усилить защиту неба в Украине

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Великобритания предоставляет Украине до 2 млрд фунтов стерлингов ($2,5 млрд) на военную помощь. Эти средства, в частности, предусмотрены для локализации производства вооружения в Украине, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Он отметил, что Кабмин 31 января поддержал проект закона, который позволит направить эти средства согласно Рамочному соглашению между странами.

"Основной акцент поддержки – противовоздушная оборона. Кроме того, мы организуем в Украине ремонт и производство современных образцов вооружения и военной техники", – сообщил Умеров.

Он отметил, что благодаря поддержке Британии Украина в краткосрочной перспективе получит важное вооружение для защиты неба и государства в целом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что средства предусмотрены для закупки систем противовоздушной обороны и ракет к ПВО.

16 января Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве на 100 лет.

В тот же день сообщалось, что Великобритания передает Украине 150 единиц артиллерии и новую мобильную систему ПВО.

Также стало известно, что Украина будет каждый год получать от Британии минимум $3,6 млрд военной помощи.