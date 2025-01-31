Британія передає Україні близько $2,5 млрд на закупівлю систем ППО та ракет до них
Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Велика Британія надає Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів ($2,5 млрд) на військову допомогу. Ці кошти, зокрема, передбачені для локалізації виробництва озброєння в Україні, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що Кабмін 31 січня підтримав проєкт закону, який дозволить спрямувати ці кошти відповідно до Рамкової угоди між країнами.

"Основний акцент підтримки – протиповітряна оборона. Крім того, ми організуємо в Україні ремонт і виробництво сучасних зразків озброєння та військової техніки", – повідомив Умєров.

Він зазначив, що завдяки підтримці Британії Україна в короткостроковій перспективі отримає важливе озброєння для захисту неба та держави загалом.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що кошти передбачені для закупівлі систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.

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