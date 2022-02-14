Британия поддержит любое решение Украины по НАТО, в том числе отказ – замминистра
14.02.2022, 11:06
Джеймс Хиппи (скриншот видео RUSI)
Великобритания поддержит любое решение Украины по отношениям с НАТО, в том числе отказ от членства. Об этом в эфире Sky News заявил британский замминистра обороны Джеймс Хиппи.
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"Если Украина решит предложить не становиться членом НАТО, мы поддержим это. Это решать украинцам", – сказал он.
Хиппи отметил, у Британии есть хорошие отношения со странами, которые не являются членами НАТО.
При этом он добавил, что Лондон точно так же поддержит решение Украины сохранить позицию по стремлению к членству в НАТО.
"Потому что это является суверенитетом, и это то, что мы поддерживаем", – подытожил он.
- Россия стянула войска к границам Украины и требует, чтобы НАТО закрыло перед ней двери к членству.
- 14 февраля посол в Великобритании Вадим Пристайко не исключил, что Украина может рассмотреть вопрос отказа от членства в НАТО, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией.
- В МИД заявили, что его слова были "вырваны из контекста". Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что курс в НАТО остается безусловным приоритетом.
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