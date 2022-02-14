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Британия поддержит любое решение Украины по НАТО, в том числе отказ – замминистра

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 11:06
Британия поддержит любое решение Украины по НАТО, в том числе отказ – замминистра - Фото
Джеймс Хиппи (скриншот видео RUSI)

Великобритания поддержит любое решение Украины по отношениям с НАТО, в том числе отказ от членства. Об этом в эфире Sky News заявил британский замминистра обороны Джеймс Хиппи.

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"Если Украина решит предложить не становиться членом НАТО, мы поддержим это. Это решать украинцам", – сказал он.

Хиппи отметил, у Британии есть хорошие отношения со странами, которые не являются членами НАТО.

При этом он добавил, что Лондон точно так же поддержит решение Украины сохранить позицию по стремлению к членству в НАТО.

"Потому что это является суверенитетом, и это то, что мы поддерживаем", – подытожил он.

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Марк Сировой
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