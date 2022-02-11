Россия продолжает наращивать войска в Крыму, Беларуси и у границ Украины: фото со спутника

Американская компания Maxar сделала новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о наращивании войск России у границ Украины, во временно оккупированном Крыму и в Беларуси. Об этом сообщил в Twitter журналист Buzzfeed Кристофер Миллер.

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По его словам, утром 10 января на заброшенном аэродроме Октябрьское под Симферополем было замечено большое развертывание войск и техники. Зафиксировано 550 палаток и сотни единиц техники.

Также российские войска и техника прибыли под Новоозерное у озера Донузлав, отметил журналист. Замечено развертывание артиллерии, реактивных систем залпового огня и учения. Кроме того, новое развертывание выявлено у Славного на северо-западном побережье Крыма.

Миллер также пишет, что в беларуской Зябровке зафиксированы войска, полевой госпиталь, вертолеты и техника, а в Речице, за 45 км от границы Украины, присутствуют войска и боевая группа.

На Курский полигон на западе России продолжает поступать дополнительное оборудование, идет подготовка к размещению дополнительных войск и техники, добавил журналист.

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Марк Сировой

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