Британия: Россия передала огнеметные системы "Солнцепек" ВДВ. Это нужно для наступления

Россия передала тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" подразделениям воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что в начале апреля россияне сообщили о передаче ТОС-1А ВДВ РФ.

Отмечается, что "Солнцепек" обладает высокой разрушительной силой, оккупанты называют его "тяжелым огнеметом" — обычно его эксплуатируют специализированные войска химической, биологической и радиологической защиты.

Британцы пишут, что ранее ТОС-1А не ассоциировали с ВДВ, а перевод, вероятно, указывает на будущую роль десантников в наступательных операциях в Украине.

Скорее всего, это часть усилий по воссозданию ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев большой войны, резюмировали в сводке.

СПРАВКА. Тяжёлая огнемётная система (ТОС) — советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создаётся при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

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Дмитро Гриниченко

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