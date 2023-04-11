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Британия: Россия передала огнеметные системы "Солнцепек" ВДВ. Это нужно для наступления

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 09:43
Британия: Россия передала огнеметные системы
ТОС-1А "Солнцепек" (Фото: ресурс оккупантов)

Россия передала тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" подразделениям воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Разведчики заявляют, что в начале апреля россияне сообщили о передаче ТОС-1А ВДВ РФ. 

Отмечается, что "Солнцепек" обладает высокой разрушительной силой, оккупанты называют его "тяжелым огнеметом" — обычно его эксплуатируют специализированные войска химической, биологической и радиологической защиты.

Британцы пишут, что ранее ТОС-1А не ассоциировали с ВДВ, а перевод, вероятно, указывает на будущую роль десантников в наступательных операциях в Украине. 

Скорее всего, это часть усилий по воссозданию ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев большой войны, резюмировали в сводке.

СПРАВКА. Тяжёлая огнемётная система (ТОС) — советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создаётся при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.

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Дмитро Гриниченко
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ВДВ война наступление британская разведка солнцепек
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