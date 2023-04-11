Британия: Россия передала огнеметные системы "Солнцепек" ВДВ. Это нужно для наступления
Россия передала тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" подразделениям воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
Отмечается, что "Солнцепек" обладает высокой разрушительной силой, оккупанты называют его "тяжелым огнеметом" — обычно его эксплуатируют специализированные войска химической, биологической и радиологической защиты.
Британцы пишут, что ранее ТОС-1А не ассоциировали с ВДВ, а перевод, вероятно, указывает на будущую роль десантников в наступательных операциях в Украине.
Скорее всего, это часть усилий по воссозданию ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев большой войны, резюмировали в сводке.
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