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Британия: Террористы Вагнера давят на Бахмут, линия фронта теперь проходит по реке

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 09:17
Британия: Террористы Вагнера давят на Бахмут, линия фронта теперь проходит по реке - Фото
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

В Бахмуте линия фронта теперь проходит по реке Бахмутка, которая расположена в центре города. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Разведчики заявляют, что за последние четыре дня террористы группы Вагнера продвинулись в восточной части Бахмута и линия фронта теперь проходит по реке.

Отмечается, что западную часть города удерживают Вооруженные Силы Украины, которые подорвали ключевые мосты через реку шириной 200-800 метров. 

Британцы пишут, что поскольку Силы обороны могут вести огонь из укрепленных зданий на западе города, это, вероятно, затруднит движение Вагнера, который атакует в лоб. 

Одновременно союзники подчеркивают, что украинские воины и линии снабжения остаются уязвимыми для продолжающихся попыток РФ обойти защитников города с севера и юга.

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Утром военные заявляли, что россияне пытаются отрезать снабжение Бахмута, атакуя город с севера и юга, Вооруженные Силы Украины отбивают многочисленные атаки противника. 

Читайте также: Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist

Дмитро Гриниченко
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группа вагнера война Донбасс бахмут британская разведка
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