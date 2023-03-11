Британия: Террористы Вагнера давят на Бахмут, линия фронта теперь проходит по реке

В Бахмуте линия фронта теперь проходит по реке Бахмутка, которая расположена в центре города. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что за последние четыре дня террористы группы Вагнера продвинулись в восточной части Бахмута и линия фронта теперь проходит по реке.

Отмечается, что западную часть города удерживают Вооруженные Силы Украины, которые подорвали ключевые мосты через реку шириной 200-800 метров.

Британцы пишут, что поскольку Силы обороны могут вести огонь из укрепленных зданий на западе города, это, вероятно, затруднит движение Вагнера, который атакует в лоб.

Одновременно союзники подчеркивают, что украинские воины и линии снабжения остаются уязвимыми для продолжающихся попыток РФ обойти защитников города с севера и юга.

Утром военные заявляли, что россияне пытаются отрезать снабжение Бахмута, атакуя город с севера и юга, Вооруженные Силы Украины отбивают многочисленные атаки противника.

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Дмитро Гриниченко

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