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Британия усилит войска НАТО в Польше танками Challenger – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 15:13
Британия усилит войска НАТО в Польше танками Challenger – министр обороны - Фото
Британские танки Challenger (Фото - Twitter Mariusz Błaszczak)

Военную группировку НАТО в Польше усилит рота британских танков Challenger. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"На этой неделе в составе подкрепления от союзников в Польшу прибудет британская рота танков Challenger для усиления группировки, которая уже находится в нашей стране. Это еще одно убедительное доказательство британской поддержки восточного фланга", – написал Блащак.

В принятой 29 июня новой стратегии Североатлантического Альянса Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса и для мира и стабильности в Евроатлантическом регионе".

Стратегия НАТО предусматривает новый подход "с большим количеством сил, которые находятся в более высокой степени готовности, и специальными силами, предварительно назначенными для защиты конкретных союзников", – сказал генсек НАТО.

  • 26 мая министр обороны Польши завил, что польская армия получит около 500 американских ракетных систем залпового огня HIMARS.
  • 5 июля Минобороны Польши подписало контракт на поставку 70 "беспилотных" артиллерийских турелей ZSSW-30, которые будут устанавливаться на польские колесные БТР Rosomak. 
Сергей Бережной
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Мариуш Блащак польша нато танки challenger
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