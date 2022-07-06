Британия усилит войска НАТО в Польше танками Challenger – министр обороны

Военную группировку НАТО в Польше усилит рота британских танков Challenger. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На этой неделе в составе подкрепления от союзников в Польшу прибудет британская рота танков Challenger для усиления группировки, которая уже находится в нашей стране. Это еще одно убедительное доказательство британской поддержки восточного фланга", – написал Блащак.

В принятой 29 июня новой стратегии Североатлантического Альянса Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса и для мира и стабильности в Евроатлантическом регионе".

Стратегия НАТО предусматривает новый подход "с большим количеством сил, которые находятся в более высокой степени готовности, и специальными силами, предварительно назначенными для защиты конкретных союзников", – сказал генсек НАТО.

26 мая министр обороны Польши завил, что польская армия получит около 500 американских ракетных систем залпового огня HIMARS.

5 июля Минобороны Польши подписало контракт на поставку 70 "беспилотных" артиллерийских турелей ZSSW-30, которые будут устанавливаться на польские колесные БТР Rosomak.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.