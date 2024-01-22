Британия в Совбезе ООН: Россияне разбирают на запчасти холодильники для оружия

Заместитель постпреда Британии при ООН заявил, что страна в дальнейшем будет пополнять боеприпасами систему ПВО Украины

Джеймс Кариуки (Фото: EPA/JASON SZENES)

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что из-за российского вторжения в Украину сейчас "российская военная модернизация отброшена на 18 лет назад". Во время заседания Совбеза ООН он сообщил, что они разбирают холодильники на детали, чтобы конструировать оружие для продолжения незаконного вторжения.

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"Российская военная модернизация отброшена на 18 лет назад. Сейчас российская оборонная промышленность разбирает на запчасти холодильники", – заявил он.

По словам Кариуки, Россия заказывает оружие у КНДР, нарушая многочисленные резолюции, а покупая и используя иранские беспилотники, оба государства нарушают резолюцию Совета Безопасности.

По его словам, Россия потеряла более половины территории, которую захватила у Украины в феврале 2022 года, и пятую часть Черноморского флота и более $400 млрд из-за санкций.

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Кариуки отметил, что в прошлый раз, когда министр иностранных дел России выступал в Совбезе, – "он говорил о защите прав русскоязычных в Украине", однако "единственной угрозой для гражданских лиц в Украине остается Россия".

Он также подчеркнул, что Великобритания и в дальнейшем будет пополнять боеприпасами систему ПВО Украины и оставаться "непоколебимой в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, обеспечению способности Украины обороняться".

4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

19 января старший директор Совета по нацбезопасности Белого дома по контролю над вооружениями Вадди заявил, что характер угрозы со стороны КНДР в ближайшие десятилетия может "резко измениться" из-за ее сотрудничества с Россией.

21 января глава ГУР Буданов заявил, что в настоящее время Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия для России.

22 января Министерство обороны Британии предоставило группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузов, поставляемых в Россию.

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