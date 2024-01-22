Британія в Радбезі ООН: Росіяни розбирають на запчастини холодильники для зброї

Джеймс Каріукі (Фото: EPA/JASON SZENES)

Заступник постпреда Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі заявив, що через російське вторгнення в Україну зараз "російська військова модернізація відкинута на 18 років назад". Під час засідання Радбезу ООН він повідомив: вони розбирають холодильники на деталі, щоб конструювати зброю для продовження незаконного вторгнення.

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"Російська військова модернізація відкинута на 18 років назад. Зараз російська оборонна промисловість розбирає на запчастини холодильники", – заявив він.

За словами Каріукі, Росія замовляє зброю у КНДР, порушуючи численні резолюції, а купуючи та використовуючи іранські безпілотники, обидві держави порушують резолюцію Ради Безпеки.

За його словами, Росія втратила більше як половину території, яку захопила в України в лютому 2022 року, і п'яту частину Чорноморського флоту та понад $400 млрд через санкції.

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Каріукі наголосив, що минулого разу, коли міністр закордонних справ Росії виступав у Радбезі, – "він говорив про захист прав російськомовних в Україні", проте "єдиною загрозою для цивільних осіб в Україні залишається Росія".

Він також підкреслив, що Велика Британія й надалі поповнюватиме боєприпасами систему ППО України й залишатиметься "непохитною у відданості суверенітету і територіальній цілісності України в межах її кордонів, забезпеченню здатності України оборонятися".

4 січня в Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

19 січня старший директор Ради з нацбезпеки Білого дому з контролю над озброєннями Вадді заявив, що характер загрози з боку КНДР у найближчі десятиліття може "різко змінитися" через її співпрацю з Росією.

21 січня очільник ГУР Буданов заявив, що наразі Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для Росії.

22 січня Міністерство оборони Британії надало групі експертів ООН супутникові фотографії північнокорейських вантажів, які постачаються в Росію.

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