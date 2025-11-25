Британия все еще планирует размещение своих войск в Украине – спикер Стармера

Обязательство по направлению солдат в Украину после прекращения огня остается в силе, заявили в правительстве

Кир Стармер с военными (Фото: Neil Hall/EPA)

Великобритания все еще планирует участвовать в развертывании многонациональных сил в Украине после достижения прекращения огня. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает агентство Reuters.

По его словам, во время телефонного разговора во вторник Стармер и президент Владимир Зеленский обсудили "важность продолжения работы партнеров по коалиции по подготовке к развертыванию многонациональных сил после прекращения боевых действий".

На вопрос, готова ли Британия все еще размещать войска в Украине после любого прекращения боевых действий, спикер ответил: "Это обязательство остается в силе".

Медиа напомнило, что Россия отвергла любое потенциальное развертывание иностранных войск в Украине, назвав это "неприемлемым".