Британия все еще планирует размещение своих войск в Украине – спикер Стармера
Великобритания все еще планирует участвовать в развертывании многонациональных сил в Украине после достижения прекращения огня. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает агентство Reuters.
По его словам, во время телефонного разговора во вторник Стармер и президент Владимир Зеленский обсудили "важность продолжения работы партнеров по коалиции по подготовке к развертыванию многонациональных сил после прекращения боевых действий".
На вопрос, готова ли Британия все еще размещать войска в Украине после любого прекращения боевых действий, спикер ответил: "Это обязательство остается в силе".
Медиа напомнило, что Россия отвергла любое потенциальное развертывание иностранных войск в Украине, назвав это "неприемлемым".
- В августе Bloomberg писало, что около 10 стран готовы отправить войска в Украину после прекращения боев.
- В сентябре Рютте заявлял, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос присутствия иностранных войск в Украине.
