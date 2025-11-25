Британія все ще планує розміщення своїх військ в Україні – речник Стармера
Велика Британія все ще планує брати участь у розгортанні багатонаціональних сил в Україні після досягнення припинення вогню. Про це повідомив речник прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, передає агентство Reuters.
За його словами, під час телефонної розмови у вівторок Стармер і президент Володимир Зеленський обговорили "важливість продовження роботи партнерів із коаліції з підготовки до розгортання багатонаціональних сил після припинення бойових дій".
На запитання, чи Британія все ще готова розміщувати війська в Україні після будь-якого припинення бойових дій, речник відповів: "Це зобов’язання залишається в силі".
Медіа нагадало, що Росія відкинула будь-яке потенційне розгортання іноземних військ в Україні, назвавши це "неприйнятним".
- У серпні Bloomberg писало, що близько 10 країн готові відправити війська в Україну після припинення боїв.
- У вересні Рютте заявляв, що Росія не має права втручатися в питання присутності іноземних військ в Україні.
