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Британская разведка дала оценку обстрелам Харькова и тактике России под городом

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 09:11
Британская разведка дала оценку обстрелам Харькова и тактике России под городом - Фото
Последствия ударов армии России по Харькову (фото - ГСЧС)

Харьков находится в пределах досягаемости российской артиллерии и значительно страдает от обстрелов. Армия РФ слабо держит этот участок фронта, но пытается сковать здесь украинские силы, говорится в выводе разведки Великобритании.

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Британцы отметили, что в результате обстрелов 17 августа в Харькове погибли минимум 12 мирных жителей. Хотя линия фронта мало продвинулась с мая, Харьков – один из наиболее обстреливаемых городов с начала полномасштабного вторжения.

По словам разведки, Харьков находится примерно в 15 км от линии фронта. Город находится в пределах досягаемости большинства видов российской артиллерии: обстрелы из РСЗО и неточные попадания привели к разрушениям в значительной его части.

Британцы говорят, что армия РФ удерживает харьковский сектор относительно слабо, но продолжает локальные рейды и разведывательные атаки. По мнению разведчиков, россияне, вероятно, пытаются заставить Украину держать здесь значительные силы и не допустить их переброски на другие участки фронта.

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Марк Сировой
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Харьков обстрелы армия рф войска россии разведка великобритании
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