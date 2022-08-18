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Удары по Харькову. Кроме общежитий, РФ разрушила и памятник архитектуры – фото до и после

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18.08.2022, 11:40
Удары по Харькову. Кроме общежитий, РФ разрушила и памятник архитектуры – фото до и после - Фото
Последствия обстрела Харькова (фото - Игорь Терехов)

Армия России ракетным ударом по Харькову сегодня утром уничтожила памятник архитектуры – дворец культуры Железнодорожник. Об этом сообщил в Telegram глава правления Укрзалізниці Александр Камышин.

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Он отметил, что дворец был построен 90 лет назад, он является памятником архитектуры в стиле конструктивизма. По словам Камышина, здесь было множество кружков – каждый день сотни детей занимались во дворце творчеством, танцами, музыкой и пением.

Глава УЗ добавил, что россияне каждый день бьют по нескольким ж/д объектам, но обстреливать дворец культуры – особый цинизм.

Он показал, как выглядел ДК "Железнодорожник" до обстрела. А мэр Харькова Игорь Терехов – как он выглядит сейчас.

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Марк Сировой
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Харьков дк железнодорожник армия рф обстрел ракетный удар ракеты войска россии
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