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Удар по РФ дому в Харькове. Кулеба призвал оказать максимальную военную помочь Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 04:53
Удар по РФ дому в Харькове. Кулеба призвал оказать максимальную военную помочь Украине - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество оказать максимальную военную помощь Украине и ввести еще более жесткие санкции против России, после российского ракетного удара по жилому дому в Харькове, в результате которого погибли семь человек, 16 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок. 

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"Россия продолжает убивать людей в центре Европы. Единственный способ остановить Путина – оказать Украине максимальную военную помощь и ввести гораздо более жесткие санкции против России", – написал Кулеба в Twitter.

  • Вечером 17 августа российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами, попали в жилой дом в Салтовке.

Читайте также: Оккупанты полностью разрушили общежитие в Харькове: видео

Наталия Медведева
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Харьков обстрел салтовка дмитрий кулеба
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