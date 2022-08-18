Удар по РФ дому в Харькове. Кулеба призвал оказать максимальную военную помочь Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество оказать максимальную военную помощь Украине и ввести еще более жесткие санкции против России, после российского ракетного удара по жилому дому в Харькове, в результате которого погибли семь человек, 16 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

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"Россия продолжает убивать людей в центре Европы. Единственный способ остановить Путина – оказать Украине максимальную военную помощь и ввести гораздо более жесткие санкции против России", – написал Кулеба в Twitter.

Вечером 17 августа российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами, попали в жилой дом в Салтовке.

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Наталия Медведева

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