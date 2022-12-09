Британская разведка: Иран, вероятно, поставил армии России новую партию дронов Shahed-136

Армия России, вероятно, получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136 и начала снова атаковать ими Украину. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что впервые за три недели появились сообщения об атаках иранскими дронами — вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас беспилотников и получила новую партию от Ирана.

Британцы упоминают сообщение украинского Генерального штаба о сбитых "шахедах" в Днепропетровской и Запорожской областях.

Последнее сообщение о сбитых Shahed-136 в Украине было 17 ноября 2022 года — если это подтвердится, скорее всего, Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных систем БПЛА, резюмировали в сводке.

СПРАВКА. Ориентировочно в конце лета 2022 года Иран передал России барражирующие боеприпасы Shahed-136 и другие беспилотники, которые враг использовал для атак на военные и гражданские объекты в Украине. Несмотря на относительную простоту и дешевизну, дроны-камикадзе нанесли ущерб по меньшей мере энергосистеме, частично помещениям Минобороны и некоторым жилым домам. Силы обороны осенью оперативно . Ориентировочно в конце лета 2022 года Иран передал России барражирующие боеприпасы Shahed-136 и другие беспилотники, которые враг использовал для атак на военные и гражданские объекты в Украине. Несмотря на относительную простоту и дешевизну, дроны-камикадзе нанесли ущерб по меньшей мере энергосистеме, частично помещениям Минобороны и некоторым жилым домам. Силы обороны осенью оперативно научились сбивать подавляющее большинство "шахедов".

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Дмитро Гриниченко

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