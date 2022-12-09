Британская разведка: Иран, вероятно, поставил армии России новую партию дронов Shahed-136
Армия России, вероятно, получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136 и начала снова атаковать ими Украину. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Разведчики заявляют, что впервые за три недели появились сообщения об атаках иранскими дронами — вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас беспилотников и получила новую партию от Ирана.
Британцы упоминают сообщение украинского Генерального штаба о сбитых "шахедах" в Днепропетровской и Запорожской областях.
Последнее сообщение о сбитых Shahed-136 в Украине было 17 ноября 2022 года — если это подтвердится, скорее всего, Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных систем БПЛА, резюмировали в сводке.
- 21 ноября Иран предупредили: если РФ получит его ракеты, Израиль может дать ВСУ современное оружие.
- 24 ноября секретарь СНБО Данилов подтвердил уничтожение иранских инструкторов, прибывших в оккупированный Крым помогать России.
- В конце осени военная разведка писала, что Иран еще не поставил России баллистические ракеты, а в начале зимы США заявили, что собираются сорвать такие поставки.
Читайте также: Россия заказала у Ирана "сотни" баллистических ракет и беспилотников – источник dpa в ООН
Комментарии