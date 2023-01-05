Британская разведка: РФ перебросила Ту-95МС и Ту-22М3 — это истощит устаревшие самолеты

Передислокация Россией стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 на Дальний Восток истощит и без того эти устаревшие самолеты. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики упоминают заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова от 27 декабря, когда тот сказал, что РФ перебросила стратегическую авиацию на Дальний Восток после взрывов на аэродроме в Энгельсе 5 и 26 декабря.

Отмечается, что в результате взрывов несколько стратегических бомбардировщиков были повреждены.

Британцы пишут, что россияне по-прежнему смогут запускать крылатые ракеты воздушного базирования по Украине, поскольку дальность действия этого оружия составляет 5000 км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков.

Полеты из мест рассредоточения добавят дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощат ограниченное количество летных часов, доступных на этих стареющих самолетах, резюмировали в сводке.

Утром 26 декабря в районе аэродрома в Энгельсе прогремели взрывы. РосСМИ сообщали о пожаре площадью 120 кв. м, трех погибших и четырех госпитализированных.

Минобороны РФ утверждает, что российские военные сбили беспилотник возле аэродрома в Энгельсе, но при этом признает гибель троих российских военных.

Впервые взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани прогремели 5 декабря. Тогда были повреждены стратегические бомбардировщики армии РФ и погибли несколько военных.

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Дмитро Гриниченко

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