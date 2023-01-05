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Британская разведка: РФ перебросила Ту-95МС и Ту-22М3 — это истощит устаревшие самолеты

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 09:19
Британская разведка: РФ перебросила Ту-95МС и Ту-22М3 — это истощит устаревшие самолеты - Фото
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

Передислокация Россией стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 на Дальний Восток истощит и без того эти устаревшие самолеты. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики упоминают заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова от 27 декабря, когда тот сказал, что РФ перебросила стратегическую авиацию на Дальний Восток после взрывов на аэродроме в Энгельсе 5 и 26 декабря. 

Отмечается, что в результате взрывов несколько стратегических бомбардировщиков были повреждены. 

Британцы пишут, что россияне по-прежнему смогут запускать крылатые ракеты воздушного базирования по Украине, поскольку дальность действия этого оружия составляет 5000 км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков.

Полеты из мест рассредоточения добавят дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощат ограниченное количество летных часов, доступных на этих стареющих самолетах, резюмировали в сводке.

Читайте также: Воздушные силы о "хлопках" в Энгельсе: Такое будет происходить чаще – это следствие войны

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война британская разведка Ту-22М3 Ту-95МС
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