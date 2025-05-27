Британская разведка узнала, где с 2023 года находится генерал РФ Суровикин

Генерал Суровикин исчез из публичного поля после мятежа экс-главаря группы Вагнера Пригожина в конце июня 2023-го

Сергей Суровикин (Скриншот из видео российских пропагандистов)

Российский генерал Сергей Суровикин, фактически отстраненный после мятежа экс-главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина в 2023 году, находится в Алжире. Об этом узнала разведка Великобритании.

По данным разведки, промониторившей сообщения в российских медиа, Суровикина заметили на фото из посольства России в Алжире с мероприятий ко Дню победы 9 мая в роли "руководителя группы российских военных специалистов".

Генерал Суровикин исчез с публичного поля после мятежа Пригожина в конце июня 2023 года. Медиа писали, что его отстранили от службы и задержали сотрудники ФСБ. Позже появилась информация, что его сняли с должности командующего Военно-космическими силами "в связи с переходом на другую работу".

Осенью того же года Суровикин прибыл в Алжир с делегацией Минобороны РФ.