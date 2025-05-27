Британська розвідка дізналася, де з 2023 року знаходиться генерал РФ Суровікін

Сергій Суровікін (Скриншот із відео російських пропагандистів)

Російський генерал Сергій Суровікін, якого фактично відсторонили після заколоту ексватажка терористів групи Вагнера Євгена Пригожина у 2023 році, перебуває в Алжирі. Про це дізналася розвідка Великої Британії.

За даними розвідки, яка промоніторила повідомлення у російських медіа, Суровікіна помітили на фото з посольства Росії в Алжирі із заходів до Дня перемоги 9 травня у ролі "керівника групи російських військових спеціалістів".

Генерал Суровікін зник із публічного поля після заколоту Пригожина наприкінці червня 2023-го. Медіа писали, що його відсторонили від служби й затримали працівники ФСБ. Пізніше з'явилася інформація, що його зняли з посади командувача Військово-космічних сил "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Восени того ж року Суровікін прибув до Алжиру з делегацією Міноборони РФ.