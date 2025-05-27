Британська розвідка дізналася, де з 2023 року знаходиться генерал РФ Суровікін
Російський генерал Сергій Суровікін, якого фактично відсторонили після заколоту ексватажка терористів групи Вагнера Євгена Пригожина у 2023 році, перебуває в Алжирі. Про це дізналася розвідка Великої Британії.
За даними розвідки, яка промоніторила повідомлення у російських медіа, Суровікіна помітили на фото з посольства Росії в Алжирі із заходів до Дня перемоги 9 травня у ролі "керівника групи російських військових спеціалістів".
Генерал Суровікін зник із публічного поля після заколоту Пригожина наприкінці червня 2023-го. Медіа писали, що його відсторонили від служби й затримали працівники ФСБ. Пізніше з'явилася інформація, що його зняли з посади командувача Військово-космічних сил "у зв'язку з переходом на іншу роботу".
Восени того ж року Суровікін прибув до Алжиру з делегацією Міноборони РФ.
- 13 липня 2023 року у WSJ повідомили, що Суровікін був затриманий після початку "заколоту" Пригожина. Також було затримано, усунено чи звільнено інших російських воєначальників.
- За даними Politico, Суровікіну забороняли виходити з дому та наказали мовчати, доки про нього не забудуть.