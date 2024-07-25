Британский генерал: России понадобится пять лет, чтобы захватить четыре украинские области

Роли Уокер предположил, что при нынешних темпах РФ потеряет до 1,8 млн убитыми и ранеными

Российские захватчики (Фото: ресурс окупантов)

Начальник Генштаба британской армии генерал Роли Уокер считает, что России может понадобиться пять лет на полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Такое мнение он высказал на конференции по наземным войнам в Королевском институте оборонных исследований в Лондоне, цитирует Sky News.

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"Если Россия продолжит свою агрессию против Украины в таком же темпе, ей, вероятно, понадобится пять лет, чтобы "пройти путь" к минимальной цели – полному захвату только четырех регионов с потерей от 1,5 до 1,8 млн солдат убитыми и ранеными", – сказал Уокер.

По его словам, также для полного захвата частично оккупированных украинских областей РФ придется потратить "военное оборудование на миллиарды фунтов стерлингов".

Уокер предупредил, что российский диктатор Владимир Путин должен потерпеть поражение в Украине, иначе он нацелится на страны НАТО.

"Она [российская агрессия] только началась в Украине, поэтому она должна потерпеть поражение в Украине, иначе куда она пойдет дальше?" – подчеркнул он.

В то же время генерал отметил, что в войне на истощение "нет победителей".

"Это полное опустошение для обеих сторон и утраченные поколения", – подчеркнул он.

14 июня 2024 года российский диктатор Путин заявил, что оккупанты якобы "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.

Президент Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с Гитлером.

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