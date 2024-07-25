Британський генерал: Росії знадобиться п'ять років, щоб захопити чотири українські області

Ролі Вокер припустив, що за нинішніх темпів РФ втратить до 1,8 млн вбитими й пораненими

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Начальник Генштабу британської армії генерал Ролі Вокер вважає, що Росії може знадобитися п’ять років на повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Таку думку він висловив під час конференції з наземних війн у Королівському інституті оборонних досліджень у Лондоні, цитує Sky News.

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"Якщо Росія продовжить свою агресію проти України у такому ж темпі, їй, ймовірно, знадобиться п’ять років, щоб "пройти шлях" до мінімальної цілі – повного захоплення лише чотирьох регіонів із втратою від 1,5 до 1,8 млн солдатів убитими та пораненими", – сказав Вокер.

За його словами, також для повного захоплення частково окупованих українських областей РФ доведеться витратити "військового обладнання на мільярди фунтів стерлінгів".

Вокер попередив, що російський диктатор Володимир Путін має зазнати поразки в Україні, інакше він націлиться на країни НАТО.

"Вона [російська агресія] тільки почалася в Україні, тому вона має зазнати поразки в Україні, інакше куди вона піде далі?" – підкреслив він.

Водночас генерал зазначив, що у війні на виснаження "немає переможців".

"Це повне спустошення для обох сторін і втрачені покоління", – наголосив він.

14 червня 2024 року російський диктатор Путін заявив, що окупанти нібито "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть з території чотирьох українських областей.

Президент Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з Гітлером.

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