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31.03.2019, 18:35

"Бросил пустой лист": в Одессе пьяный мужчина хотел проголосовать

"Бросил пустой лист": в Одессе пьяный мужчина хотел проголосовать - Фото
Фото: depositphotos.com

По данным полиции, инцидент произошел в Суворовском районе Одессы

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В Одессе избиратель пришел на участок в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Полиция составила протокол по ст.178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) кодекса Украины об административных правонарушениях.

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"Алкогольное опьянение, в котором пришел голосовать житель Суворовского района, даже не позволило мужчине сразу сориентироваться в избирательном процессе: вместо бюллетеня он сначала бросил в ящик пустой лист бумаги. И хотя свою ошибку гражданин вовремя исправил, за появление в общественном месте в пьяном виде придется отвечать перед законом", - отметили в пресс-службе.

Подобные действия, согласно статье 178 КУоАП, влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

По состоянию на 17:00 в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по 17 инцидентам  о нарушениях на выборах президента.

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Теги: полиция, одесса, выборы-2019, пьяный мужчина
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