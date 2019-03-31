"Бросил пустой лист": в Одессе пьяный мужчина хотел проголосовать

Фото: depositphotos.com

В Одессе избиратель пришел на участок в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Полиция составила протокол по ст.178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Реклама

"Алкогольное опьянение, в котором пришел голосовать житель Суворовского района, даже не позволило мужчине сразу сориентироваться в избирательном процессе: вместо бюллетеня он сначала бросил в ящик пустой лист бумаги. И хотя свою ошибку гражданин вовремя исправил, за появление в общественном месте в пьяном виде придется отвечать перед законом", - отметили в пресс-службе.

Подобные действия, согласно статье 178 КУоАП, влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

По состоянию на 17:00 в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по 17 инцидентам о нарушениях на выборах президента.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE