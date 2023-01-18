UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бровары. Шмыгаль призвал избегать теорий и спекуляций вокруг трагедии

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 17:25
Бровары. Шмыгаль призвал избегать теорий и спекуляций вокруг трагедии - Фото
Денис Шмыгаль (Фото - Кабмин)

Украинское правительство призывает избегать каких-либо теорий и спекуляций вокруг трагедии в Броварах до окончания расследования. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина 18 января.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах. В состав группы войдут исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель ГСЧС и представители других министерств.

"Расследование займет некоторое время, поэтому мы призываем избегать тех или иных теорий, спекуляций и дождаться официальных комментариев и выводов", – сказал Шмыгаль.

СБУ отрабатывает несколько версий произошедшего: 

- нарушение правил полетов;
- техническая неисправность вертолета;
- умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин расследование мвд трагедия евгений енин катастрофа Денис Шмыгаль Денис Монастырский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 