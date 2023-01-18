Бровары. Шмыгаль призвал избегать теорий и спекуляций вокруг трагедии
Украинское правительство призывает избегать каких-либо теорий и спекуляций вокруг трагедии в Броварах до окончания расследования. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина 18 января.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах. В состав группы войдут исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель ГСЧС и представители других министерств.
"Расследование займет некоторое время, поэтому мы призываем избегать тех или иных теорий, спекуляций и дождаться официальных комментариев и выводов", – сказал Шмыгаль.
СБУ отрабатывает несколько версий произошедшего:
- нарушение правил полетов;
- техническая неисправность вертолета;
- умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
- Утром 18 января во время аварии вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. По последним данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.
- Временно исполняющим обязанности главы МВД назначен глава Национальной полиции Игорь Клименко — он также стал заместителем главы МВД.
- Воздушные силы: Расследование займет недели, руководство МВД летело на вертолете Super Puma.
- Руководство МВД направлялось в одну из горячих точек фронта, заявили в ОП. Зеленский поручил СБУ и полиции выяснить все обстоятельства катастрофы.
Комментарии