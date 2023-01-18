Бровары. Шмыгаль призвал избегать теорий и спекуляций вокруг трагедии

Украинское правительство призывает избегать каких-либо теорий и спекуляций вокруг трагедии в Броварах до окончания расследования. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина 18 января.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах. В состав группы войдут исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель ГСЧС и представители других министерств.

"Расследование займет некоторое время, поэтому мы призываем избегать тех или иных теорий, спекуляций и дождаться официальных комментариев и выводов", – сказал Шмыгаль.

СБУ отрабатывает несколько версий произошедшего:

- нарушение правил полетов;

- техническая неисправность вертолета;

- умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.