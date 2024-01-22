Буданов: Мы продолжим удары по России. Опасения меня не волнуют

Буданов отказался давать прогноз на 2024 год, но высказал надежду, что успехи Сил обороны будут большими, чем у россиян

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны продолжат удары по территории России в 2024 году. Об этом он сказал в комментарии Financial Times.

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По его словам, его не волнуют опасения западных партнеров насчет ударов по РФ, а Украина продолжит это делать.

"Мы не предполагаем каких-либо кардинальных изменений в ближайшем будущем. Все, что мы делали, мы будем делать и дальше. Сказать, что все хорошо – неправда. Сказать, что есть катастрофа – тоже неправда", — сказал Буданов.

Он отказался давать военный прогноз на 2024 год, но высказал надежду, что успехи Сил обороны будут большими, чем у россиян.

Разведчик заявил, что украинские воины смогут сдержать натиск российских оккупантов.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ: чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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