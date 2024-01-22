Буданов: Ми продовжимо удари по Росії. Побоювання мене не хвилюють

Буданов відмовився давати прогноз на 2024 рік, але висловив сподівання, що успіхи Сил оборони будуть більшими, ніж у росіян

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони продовжать удари по території Росії у 2024 році. Про це він сказав у коментарі Financial Times.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, його не турбують побоювання західних партнерів щодо ударів по РФ, а Україна продовжить це робити.

"Ми не припускаємо жодних кардинальних змін у найближчому майбутньому. Все, що ми робили, ми робитимемо і надалі. Сказати, що все добре – неправда. Сказати, що є катастрофа – теж неправда", – сказав Буданов.

Він відмовився давати військовий прогноз на 2024 рік, але висловив сподівання, що успіхи Сил оборони будуть більшими, ніж у росіян.

Розвідник заявив, що українські воїни зможуть стримати тиск російських окупантів.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ: що ширшими будуть операції там, то краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

Читайте також: Буданов: Наступні операції України та РФ неможливі. Причина – безпілотники та міни