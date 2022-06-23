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Буданов об элитах РФ: Их интересует, будут ли они с Путиным, или станут частью нового мира

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 07:35
Буданов об элитах РФ: Их интересует, будут ли они с Путиным, или станут частью нового мира - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот из видео Sky News)

Российские элиты понимают, что война России против Украины "не закончится положительно" и уже думают о своем месте в послевоенном мире. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, элиты в РФ обеспокоены и не понимают, чем закончится война против Украины, однако "они точно знают, что этот конец будет не слишком позитивным". 

"Их не интересует судьба русского народа, а своя собственная судьба, их место в будущем послевоенном мире. Будут ли они с Путиным вместе, или станут частью нового послевоенного мира", — сказал Буданов.

Начальник разведки также заявил, что политические тяжеловесы РФ практически перестали делать заявления, связанные с войной, поскольку Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей. 

Россияне сегодня пытаются захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы предъявить российскому населению хоть какой-то результат, считает Буданов. 

Читайте также: Буданов о защитниках Азовстали: Надеюсь, что в ближайшее время многие увидят близких дома 

Дмитрий Гриниченко
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война разведка гур Кирилл Буданов
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