Буданов об элитах РФ: Их интересует, будут ли они с Путиным, или станут частью нового мира

Российские элиты понимают, что война России против Украины "не закончится положительно" и уже думают о своем месте в послевоенном мире. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, элиты в РФ обеспокоены и не понимают, чем закончится война против Украины, однако "они точно знают, что этот конец будет не слишком позитивным".

"Их не интересует судьба русского народа, а своя собственная судьба, их место в будущем послевоенном мире. Будут ли они с Путиным вместе, или станут частью нового послевоенного мира", — сказал Буданов.

Начальник разведки также заявил, что политические тяжеловесы РФ практически перестали делать заявления, связанные с войной, поскольку Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей.

Россияне сегодня пытаются захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы предъявить российскому населению хоть какой-то результат, считает Буданов.

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Дмитрий Гриниченко

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